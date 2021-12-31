COVID-19 в Украине: за сутки — более 7 тысяч заболевших

В Украине за сутки, 30 декабря, зафиксировали 7029 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 30 декабря в Украине: зафиксировано 7029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 404, медработников – 185», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1578 заболевших коронавирусом, летальных исходов – 209.
Напомним, днем ранее, 30 декабря, в Украине выявили 5 930 новых случаев COVID-19.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3667649 случаев коронавируса; 3 468 858 заболевших выздоровели, летальных случаев – 95 899.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев коронавируса в регионах за сутки:
г. Киев – 1179;
Винницкая область – 266;
Волынская область – 104;
Днепропетровская область – 187;
Донецкая область – 362;
Житомирская область – 205;
Закарпатская область – 176;
Запорожская область – 225;
Ивано-Франковская область – 303;
Киевская область – 266;
Кировоградская область – 53;
Луганская область – 55;
Львовская область – 487;
Николаевская область – 167;
Одесская область – 595;
Полтавская область – 486;
Ровенская область – 206;
Сумская область – 218;
Тернопольская область – 200;
Харьковская область – 236;
Херсонская область – 55;
Хмельницкая область – 261;
Черкасская область – 299;
Черновицкая область – 155;
Черниговская область – 283.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.
По данным Минздрава, уже 47,3% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, 44,1% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.
За сутки 101705 человек в Украине были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27065 человек, вторую — 72 834 человека, дополнительную дозу получили 578 человек, бустерную дозу — 1228 человек.
С начала прививочной кампании в Украине были привиты 14 698 234 человека, из них получили первую дозу – 14 698 232 человека, две дозы – 13 698 387 человек, дополнительную дозу – 3 880 человек, бустерную дозу – 4 900 человек.
В общей сложности в стране проведено 28 405 399 прививок.