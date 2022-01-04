COVID-19: за сутки в Украине от коронавируса умерли 135 человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 87 детей и 21 медработник), сообщает Министерство охраны здоровья.
Также за сутки:
- госпитализированы – 970 человек;
- летальных случаев – 135;
- выздоровели – 3 629 человек.
Днем ранее было выявлено 1 804 инфицированных и зафиксировано 114 смертей от COVID-19.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (364), Харьковской (141), Полтавской (129), Донецкой (124) и Днепропетровской (108) областях.