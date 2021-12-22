Данилов оценил количество российских войск на территории Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия сосредоточила 122 тысячи военных в 200-километровой зоне от границы с Украиной и 143,5 тыс. – в 400-километровой.

Об этом он сказал журналистам на брифинге в рамках конференции послов в Ивано-Франковской области.

«Если для наших западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте новость, то для нас это ежедневная работа. Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны Российской Федерации», — заявил он.

Данилов заверил, что ситуация на границе с Россией хоть и неспокойная, но контролируемая.

«В случае обострения ситуации — это [нападение РФ на Украину] не может произойти так мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодняшний день. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем», — заявил он.

Напомним, что Данилов в ноябре вообще говорил, что данные западных медиа о наращивании российских войск на территории Украины являются дезинформацией.

Американское издание Financial Times также писало, что США были вынуждены убеждать отдельные страны ЕС, что угроза российского вторжения в Украину в начале 2022 года реальна. Отдельные европейские страны сначала сомневались в достоверности заявлений о подготовке России к вторжению, но после того как американцы предоставили «чрезвычайно исчерпывающие» доказательства, они изменили свое мнение.

Министерство обороны Украины считает, что Россия может напасть в конце января.

Источник: Левый Берег