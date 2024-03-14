Допомагала місцевим оформлювати матеріальну допомогу в рублях: викрито жительку Куп’янська

Під час окупації Куп’янська 44-річна місцева жителька пішла на співпрацю з окупантами та отримала від них пропозицію працевлаштуватись до так званого «отделения Пенсионного фонда Купянского района». У липні 2022 року жінка добровільно обійняла посаду «и. о. заместителя начальника отдела выплаты пенсий» у вказаному відділенні.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка, маючи досвід у сфері державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, організовувала роботу «відділення». Зокрема, жінка координувала процес оформлення пенсійних справ і займалась підготовкою матеріалів про призначення, нарахування та перерахунок пенсій.

Також підозрювана відповідала за формування та погодження заяв від місцевих мешканців для подальшої виплати пенсій та матеріальної допомоги у російських рублях.

Після деокупації колаборантка втекла і наразі переховується від українських правоохоронців. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області фігурантці заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування та оперативний супровід – Куп’янський РВП ГУНП в Харківській області.

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