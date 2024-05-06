Два роки без електрики: на Харківщині в село Рубіжне в 10 км від кордону з рф повертається світло

Повалені стовпи, обірвані дроти, згорілі трансформатори – типова картина для деокупованої Харківщини та прикордоння. Попри щоденні обстріли, жителі повертаються у свої побиті, а іноді й вщент зруйновані домівки, тож енергетики намагаються якомога швидше повернути людям світло. Зараз ремонтні бригади працюють у селі Рубіжне Вовчанської громади в 10 кілометрах від кордону з росією.

Лідія Чатченко, староста Вовчанської міської ради

Село наше пошкоджено дуже сильно, немає жодного будинку, який би не був пошкоджений. Два з половиною місяці наше село перебувало під обстрілами. На сьогоднішній день в нас по старостату проживає 115 людей. В Рубіжному 62 чоловіка. немає в нас світла. В квітні 22 року як виключили світло, так і немає. У нас пічне опалення, вода – шахтні колодязі, потрібно світло, щоб люди могли користуватися своїми колодязями.





Галина з чоловіком повернулася додому відразу після деокупації села і за півтора року якось пристосувалися обходитися без світла. Виручає генератор.

Галина Капинус, жителька с. Рубіжне

Світло – в нас ліхтарики є, ті що від сонця заряджаються. Погано, конечно, без холодильника, готуємо на один раз, все скисає.

Ольга з чоловіком та чотирма дітьми протрималися без електрики дві зими, під звуки постійних вибухів. Проте виїжджати родина не збирається.





Ольга Безбородова, жителька с. Рубіжне

Ми вдома, але якщо вже сильно буде, тоді вже поїдемо. А так город садимо, все нормально, плануємо худобу завести, хрюшок тримаємо. А так все хорошо.

Спочатку енергетики відновили зруйновану через бойові дії високовольтну лінію та заживили сусіднє село Замулівка. І тільки потім перейшли до Рубіжного. Електропостачання на одній з вулиць тут вже відновлено. Повернути світло у всі домівки планують в червні.

Дмитро Верченко, майстер Вовчанського РЕМ

По мірі, як люди повертаються, ми вмикаємо. Чому все не вмикаємо? Щоб не було пожежі, ми ж не знаємо, хто там живе. Люди приїжджають, звертаються, ми їх включаємо і отримуємо «дякую» за це. Ситуація складна, кордон з рф в 10 км від нас. Неспокійно, постійні обстріли. Дотримуємося вимог безпеки, іноді ховаємся, тікаємо.

Андрій Бойко, електромонтер Вовчанського РЕМ

Є «прильоти», але, дякувати богові, всі живі. Будемо працювати. Руйнацій дуже багато. Якщо брати у відсотковому співвідношенні, то десь 95% ліній та їхнього устаткування. Наразі ми на цій підстанції замінили трансформатор.

Небезпека чатує у повітрі й на землі. Просування бригад залежить від щільності замінування території біля об’єктів.





Дмитро Верченко, майстер Вовчанського РЕМ

Дуже багато вибухонебезпечних було предметів. Іноді доводилося зупиняти роботи та повторно викликати ДСНС, вони повторно проходили, знов нас запускали. Пройдемо метрів 100 – знов щось знаходимо. В основному, міни та «пелюстки». Були такі ділянки, де ми лінію будували заново, бо стара, наприклад, у заболоченій місцевості і сапери туди не можуть зайти. Доводилося будувати нову, йти в обхід.

Від Міненерго енергетики отримують необхідне для ремонту та відновлення мереж обладнання.

Олександр Кишинський, заст. технічного директора АТ «Харківобленерго»

Ми отримали гуманітарні трансформатори різних виробників з Європи. Це те, що потрібно для відновлення, тому що при пошкодженні баків трансформаторів витікає олія і вони стають непридатними. 193 пошкоджених внаслідок бойових дій трансформатори ми замінили. Також ми отримували неізольований провід, який також пошкоджується осколками.

На Харківщині без світла все ще залишаються близько 60 деокупованих населених пунктів. Найближчі знеструмлені села – Василівка, Іванівка, Захарівка. В якому саме доведеться працювати після Рубіжного – енергетики не уточнюють.





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