Ґвалтував своїх неповнолітніх доньок: на Харківщині викрито чоловіка

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 42-річному чоловіку за фактом зґвалтування осіб, які не досягли 14 років (ч. 4 ст. 152 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець одного з населених пунктів Лозівського району з весни 2022 року систематично ґвалтував своїх доньок. Потерпілим дівчатам на момент початку вчинення злочину було 10 і 13 років.

Дії сексуального характеру чоловік вчиняв, коли залишався з доньками наодинці та надалі наказував нікому не повідомляти про це.

Протиправні дії зловмисник чинив до жовтня цього року, поки правоохоронці не викрили його.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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