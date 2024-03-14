Гасіння пожеж після обстрілів Харківського району тривало до вечора

Сьогодні, 14 березня, протягом дня російські війська здійснювали масовані обстріли по населеним пунктам Харківського району області. Внаслідок влучань снарядів у селі Слобожанське на загальній площі 100 кв. метрів горіли щонайменше чотири житлові будинки, господарчі споруди та відкрита територія поблизу приватного сектора.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Згодом виклик надійшов вже до села Липці Харківського району. Ворог знову завдав обстрілів по мирному населеному пункту. В результаті ударів за різними адресами горіли житловий будинок на площі 100 кв. м, покинута двоповерхова будівля та автівка на загальній площі 200 кв. м. О 20:20 усі осередки займання були ліквідовані.

На місці події працювало дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

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