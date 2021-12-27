Из СИЗО в Одессе пытался сбежать харьковчанин, его задержали

В Одессе из следственного изолятора пытался сбежать 34-летний уроженец Харьковщины, который находился под стражей по подозрению в совершении наркопреступления, предусмотренного ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

Правоохранители расследуют факт покушения на побег из СИЗО.

По данным полиции, около семи часов утра дежурный сообщил постовому о том, что к стенам следственного изолятора бежит заключенный.

Обнаружив беглеца, работник внутренней службы предупредил его о применении огнестрельного оружия, затем выстрелил в воздух, однако мужчина на требования правоохранителей не отреагировал. Тогда постовой совершил выстрел в сторону злоумышленника, ранив его в ногу.

Правонарушителя задержали и вызвали ему «скорую», затем он был доставлен в больницу.

По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Задержанному арестованному грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Также, добавили в полиции, начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового.

Сотрудниками Государственного бюро расследований Одесской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины.