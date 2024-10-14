Катували, встромляли ніж у ногу та знущались: на Харківщині судитимуть шістьох окупантів

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно шістьох окупантів за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачені — військовослужбовці 3-ого стрілецького взводу 4-ї стрілецької роти 1-ого стрілецького батальйону 202-ого мотострілецького полку «ЛНР» та начальник штабу батальйону 126-ого полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії рф.

З 2 березня 2022 року російські військові, серед яких були й шестеро обвинувачених, взяли під контроль селище Савинці та село Довгалівка Ізюмського району. За даними слідства, під час окупації вказаних населених пунктів фігуранти утримували у катівнях проукраїнськи налаштованих громадян та знущались з нього. Щоб отримати від затриманих інформацію про українських військових та місцевих мешканців, які допомагають ЗСУ, окупанти застосовували фізичне, психологічне насильство і тортури, а також катували.

Потерпілим зв’язували руки за спиною, били по життєво важливих органах, здійснювали постріли з автоматичної зброї поруч з ними, деяких вивозили в ліс та імітували розстріл. Людей утримували в нелюдських умовах, без доступу до їжі, води та в антисанітарних умовах.

Одному з незаконно затриманих чоловіків російські військові декілька разів встромили ніж у ногу та провертали його у рані, щоб завдати якомога більшого болю.

Один із потерпілих — депутат селищної ради Савинської ОТГ. Його допит особисто проводив начальник штабу батальйону 126-ого полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії рф. Він погрожував депутату фізичним каліцтвом, а саме відрізанням статевих органів. У цей час інший обвинувачений бив потерпілого. Після знущань окупанти вийшли з катівні.

Вже надалі депутат почув, як відкрились у двері та всередину приміщення окупанти кинули димову шашку, від якої він почав задихатися. Фігуранти витягнули чоловіка на двір, накинули йому мотузку на шию та почали стискати, поступово обмежуючи доступ повітря. Паралельно окупанти ставили постраждалому питання щодо місцевих партизанів. Від нестачі повітря чоловік втратив свідомість, його привели до тями та почали завдавати ударів ногами по тілу, поки він лежав на землі. Така екзекуція проводилась декілька разів.

Один з потерпілих, чоловік, якому на той момент було 59 років, внаслідок катувань окупантами отримав тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям. Іншим постраждалим, на щастя, вдалось вижити.

Обвинувачені перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно у Балаклійському районному суді Харківської області.

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