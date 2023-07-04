Кількість постраждалих у Первомайському зросла

Наразі внаслідок обстрілу російськими військовими міста Первомайський на Харківщині відомо про 38 поранених, з них – 12 дітей. Найменшому – 3 місяці, медики надали дитині допомогу на місці.

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