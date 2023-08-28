Україна

Куп’янський напрямок: окупанти завдали авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки

Автор Галина Шподарева
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Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 28 серпня. 551 доба війни.

Протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

Куп’янський напрямок: окупанти завдали авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки 7

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки та Славгорода Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Камінь Чернігівської області; Волфино, Бояро-Лежачі, Попівка, Стукалівка Сумської області та Мала Вовча, Охримівка, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.

Куп’янський напрямок: окупанти завдали авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки 9

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 по пункту управління та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 артилерійський засіб на вогневій позиції противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Куп’янський напрямок: окупанти завдали авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки 11

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