Мешканці Харківщини повідомлено про підозру: працювала на окупантів

Під час окупації міста Куп`янськ 28-річна місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з окупантами та була прийнята на роботу в так званій «тимчасовій цивільній адміністрації Харківської області».

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Жінка обіймала посаду «в.о. інспектора відділення громадської безпеки Управління внутрішніх справ». Зловмисниця виправдовувала перед місцевими мешканцями злочинні дії російської федерації проти України та визнавала правомірність захоплення території Харківської області.

Слідчі ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури та оперативного супроводу 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Державної служби розслідувань Національної поліції України відкрили кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.

Наразі підозрювана переховується від слідства на території рф, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Слідчі заочно повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину.

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