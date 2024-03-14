На Ізюмщині ППО збила два ворожих БПЛА: нічні удари по Харківщині (фото)

Сьогодні вранці під атаками окупантів опинились Харків, Куп’янськ, Ізюм, Великий Бурлук, Кегічівка.

Про це повідомив начальник ГУ поліції Харківської області Володимир Тимошко.

Харків. 14 березня о 3:56 місто атакували ворожі БЛПА. Пошкоджено приватне домоволодіння в Шевченківському районі (влучання у присадибну ділянку біля будинку).

Близько 5:10 внаслідок влучання ракети з ЗРК С-300 пошкоджено адмінбудівлю на території лісопосадки в Шевченківському районі.

Ізюм. Сьогодні вранці о 4:08 окупанти атакували місто безпілотниками. Наші ППО збили два ворожих БПЛА. Один влучив у нефункціонуючу споруду.

Куп’янськ. 14 березня о 4:00 місто атакували два безпілотники. Горить сухостій. Без постраждалих.

Великий Бурлук. 14 березня близько 5:10 ворог атакував селище керованими авіабомбами та трьома БПЛА. Внаслідок атаки російських варварів пошкоджено домоволодіння, територія лікарні, лісництво.

Лозова. 14 березня внаслідок російського обстрілу пошкоджено будинок та господарчі споруди.

Кегичівка. 14 березня вранці ворог атакував селище БПЛА. Пошкоджені будинки. Без постраждалих.

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