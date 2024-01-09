На Ізюмщині жінка закликала жителів підтримувати рф

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 44-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

1 квітня 2022 року російські військові окупували село Іванчуківка Ізюмського району.

Дізнанням встановлено, що місцева мешканка активно підтримувала «нову владу».

Вона публічно агітувала людей підтримувати російську федерацію та її збройні формування.

Жінка також закликала односельців до співпраці з окупаційною владою, бо, на її думку, «з росією краще живеться».

Правоохоронці викрили шанувальницю «руського миру».

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