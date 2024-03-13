Радів окупантам та закликав співпрацювати з ворогом: судитимуть жителя Харківщини

У серпні 2022 року під час окупації Балаклії 58-річний місцевий житель активно радів окупантам. Чоловік публічно промовляв, що «росія тут назавжди».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прихильник рф закликав підтримувати військовослужбовців держави-аресора та схиляв інших жителів співпрацювати з російськими загарбниками.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Справу розглядатиме Балаклійський районний суд Харківської області.

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