На Харківщині бригада Липецького РЕМ двічі за добу потрапила під ворожий обстріл

Сьогодні під час огляду пошкодженої після нічного обстрілу високовольтної лінії у села Слобожанське Липецької громади стався вибух – у 200 метрах від того місця, де перебували електромонтери, розірвалася керована авіабомба.

Про це повідомляє пресслужба «Харківобленерго».

Як розповів провідний інженер Липецького РЕМ АТ «Харківобленерго» Роман Ганган, це вже другий подібний випадок за добу.

«Ця ж бригада потрапила під обстріл у селі Веселе вчора, 8 січня. Електромонтери виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди.

Погода зараз така, що швидко залишити небезпечну зону надзвичайно важко – дорога покрита кригою. На щастя, в результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження наших мереж», – зазначив Роман Ганган.

За його словами, передбачити ворожі обстріли неможливо, тому енергетики проявляють мужність, виконуючи свої обов’язки в екстремальних умовах.

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