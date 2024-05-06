На Харківщині чоловік вбив власного батька: злодія затримано

На Харківщини правоохоронці затримали чоловіка, який вбив власного батька.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Між чоловіками виникла сварка, під час якої син завдав батькові тілесні ушкодження не сумісні з життям.

До поліції звернулась жителька селища Костянтинівка Богодухівського району.

Жінка повідомила, що знайшла свого 62-річного чоловіка вдома без ознак життя з тілесними ушкодженнями. Правоохоронці встановили обставини події та особу зловмисника.

Ним виявився 37-річний син загиблого. Напередодні чоловіки вживали спиртні напої, між ними виник словесний конфлікт.

Сварка переросла у бійку, в результаті якої син ударив батька в голову.

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Слідчим сектору поліцейської діяльності №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні даного правопорушення.

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