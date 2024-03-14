Забив до смерті рідного батька: чоловіку загрожує до 15 років увʼязнення

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 січня 2024 року в селі Огіївка Красноградського району в житловому будинку син на побутовому ґрунті посварився зі своїм 55-річним батьком.

Проте конфлікт словами не закінчився. Син, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, зіштовхнув батька, який сидів на табуретці, від чого той впав на підлогу обличчям.

Обвинувачений взяв табуретку та почав бити батька нею по голові, а потім продовжив завдавати ударів кулаками рук.

Від отриманих травм батько загинув на місці.

Нині обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Сахновщинському районному суді Харківської області.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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