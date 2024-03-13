На Харківщині підприємець розводив рибу у незаконно зайнятому водосховищі

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора агрофірми за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого щодо земель в охоронних зонах (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, агропідприємством, яке очолює обвинувачений, тривалий час використовувалось Великобурлуцьке водосховище, розташоване на території Куп’янського району, для рибогосподарських потреб. Загальна площа земель, на яких розташоване водосховище, та прибережної смуги складає близько 400 га.

Підставою для користування водним об’єктом був Режим рибогосподарської експлуатації водойм та дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів. При цьому право користування водосховищем та земельними ділянками, на яких воно розташоване, за підприємством не зареєстроване, тобто воно займалось рибогосподарською діяльністю, не маючи договорів оренди.

Отже, директор агрофірми самовільно зайняв та використовував земельні ділянки для ведення промислового господарювання. Сума збитків, завданих Великобурлуцькій селищній раді, складає понад 2,5 млн гривень.

Підприємця судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Раніше повідомлялось, що окружною прокуратурою вжито всіх заходів для реального виконання рішення суду, яким зобов’язано підприємство звільнити водний об’єкт разом із зайнятими ним земельними ділянками. Наразі вказані землі повернуто у відання держави.

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