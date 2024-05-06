На Харківщині після обстрілів повернули світло у Золочів

Фахівці Золочівського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» відновили світло у Золочеві після ворожого обстрілу.

Про це повідомляє «Харківобленерго».

Як розповів начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник, внаслідок обстрілу КАБ сьогодні вночі пошкоджень зазнали дві високовольтні лінії 10 кВ. Без світла залишилися 3784 споживачі.

«Наразі ремонтні роботи практично завершено. До ліквідації наслідків обстрілу були залучені всі бригади РЕМ. Електропостачання наразі відновлено. Є точкові відключення, але до кінця дня плануємо заживити всіх знеструмлених споживачів», – повідомив Віталій Олійник.

За його словами, Золочівська громада постійно потерпає від ворожих обстрілів, тому енергетикам щодня доводиться лагодити пошкоджені мережі.

«Тільки протягом минулих вихідних ми заживили 287 точок обліку у селах громади, зокрема в Одноробівці та Басовому. У Золочеві прильоти у нас з періодичністю в 3-4 дні. Намагаємося ремонтувати якомога швидше, але, звичайно, багато залежить від військової ситуації», – зазначив начальник РЕМ.

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