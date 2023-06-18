18 червня у місті Первомайський Лозівського району на місцевому ставку Сиваш під час купання на очах у свідків потонула 12-річна дівчинка. Люди намагались врятувати дитину.

Проте на момент, коли дівчину вдалось витягти з води, вона вже не подавала ознак життя. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Рятувальники не залучались. Причини та обставини події наразі встановлюють співробітники поліції.

Зі слів свідків, 12-річна дівчина пішла під воду під час плавання. Очевидці витягли дитину на берег, робили їй серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків, але врятувати її не вдалося, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

«Повідомлення про подію у місті Первомайський Харківської області надійшло до поліції 18 червня від лікарів швидкої допомоги. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Лозівського РВП та працівники ювенальної превенції», – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

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