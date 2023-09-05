На Харківщині слідчі повідомили про підозру чоловіку, який ошукав двох літніх жінок на 238 тисяч гривень

Зловмисник діяв за шахрайською схемою «Ваш родич у біді». Чоловік за гроші пообіцяв «вирішити питання» щодо уникнення кримінальної відповідальності за скоєння ДТП.

Жертвами шахрая стали 82 та 83-річні мешканки міста Первомайський Лозівського району.

Поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 23-річний мешканець села Сичівка Марківського району Луганської області. Наразі встановлено, що чоловік перебуває під слідством у Черкаській області за скоєння аналогічних злочинів, де йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчий відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області повідомив порушнику про підозру за ч. 2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Встановлюється причетність підозрюваного до скоєння злочинів по всій території України.

Поліція нагадує: «Якщо хтось телефонує з незнайомого номера і повідомляє про те, що потрапив «у біду», у жодному разі не підтримуйте діалог, покладіть слухавку. Зателефонуйте самі за відомими вам номерами та перевірте, де ваш родич. Обов’язково повідомте про подію поліцейських за номером 102».

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