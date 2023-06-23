На Харківщині від ворожих обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 23 червня. 485 доба війни.

Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве і Плетенівка Харківська області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки. Завдав авіаційного удару біля Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетним комплексам ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв’язку противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”