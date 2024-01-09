На Харківщині з невідомих причин спалахнули будинок та лазня

9 січня о 14:40 у селищі Вільча Чугуївського району сталася пожежа в приватному будинку. До місця виклику виїхали рятувальники двох оперативних підрозділів на автоцистернах та місцева пожежна команда з селища Вільча.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На час прибуття рятувальників вогонь повністю охопив дерев’яний житловий будинок з лазнею. Загальна площа пожежі склала 600 кв. м.

Вогнеборці загасили вогонь о 16:25. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

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