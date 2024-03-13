На Харківщині зафіксували новий випадок сказу

Черговий випадок сказу зафіксовано на Харківщині: в селі Стулепівка Нововодолазької громади захворів собака.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

На території села Стулепівка та прилеглих лісових та польових масивах введено карантинні обмеження, затверджено план заходів з метою ліквідації осередку сказу.

Державною службою ветеринарної медицини в неблагополучному пункті та загрозливій зоні проводяться щеплення проти сказу всіх сприятливих тварин.

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