На Харківському напрямку прикордонники накрили вогневі позиції та спостережні пункти окупантів

На Харківському напрямку бійці-аеророзвідники прикордонної бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» виявили вночі два спостережних пункти росіян, дві вогневі позиції та бліндаж.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Прикордонники завдали по окупантах кількох ударів за допомогою дронів, втрати противника уточнюються.
Також напередодні військові повідомили про ураження на Харківському напрямку дроном-камікадзе чергової протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра».
«Складність завдання полягала в сильній протидії ворожого РЕБ, проте це не завадило оператору FPV-дрона майстерно знищити ворожу ціль», – йдеться в повідомленні.
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