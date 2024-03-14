На Харківському напрямку прикордонники накрили вогневі позиції та спостережні пункти окупантів

На Харківському напрямку бійці-аеророзвідники прикордонної бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» виявили вночі два спостережних пункти росіян, дві вогневі позиції та бліндаж.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Прикордонники завдали по окупантах кількох ударів за допомогою дронів, втрати противника уточнюються.

Також напередодні військові повідомили про ураження на Харківському напрямку дроном-камікадзе чергової протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра».

«Складність завдання полягала в сильній протидії ворожого РЕБ, проте це не завадило оператору FPV-дрона майстерно знищити ворожу ціль», – йдеться в повідомленні.

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