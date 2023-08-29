«На Куп’янський напрямок прибула велика кількість іноземних медиків» та ще кілька рашистських фейків

Центр протидії дезінформації (ЦПД) зібрав кілька нових рашистських фейків, виявлених протягом дня.

Фейк

Російський TG-канал «Первый Харьковский» пише, що «на Куп’янський напрямок прибула велика кількість іноземних медиків. Їхнє основне завдання – стабілізувати та підготувати до транспортування важких «300» з числа найманців».

Дезінформація

Заступник секретаря радбезу рф о. щевцов заявив, що «розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі стало відповіддю на агресивну поведінку Заходу в межах союзної держави».

Маніпуляція

Проросійське видання MediaPost з посиланням на інтервʼю Володимира Зеленського пише, ніби Президент України заявив, що «західним країнам доведеться фінансувати проведення виборів в Україні».

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