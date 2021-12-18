На новогодне-рождественские праздники в Украине Минздрав ужесточает требования карантина

Как сообщалось, штамм коронавируса «Омикрон» с сегодняшнего дня зафиксирован в Украине. Этот штамм распространяется очень быстро и может стать доминирующим в Европе уже к середине января. Украине важно, чтобы праздники не вызвали увеличения населения, а то, насколько мощной будет ожидаемая волна пандемии, зависит от вакцинации граждан и соблюдения ими карантина.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

Речь идет об усилении ограничений во время массовых мероприятий.

Радуцкий напомнил, что симптомы «Омикрона» отличаются от хорошо известных, которые присущи коронавирусу. Новый штамм характеризуется: першением в горле, сухим кашлем, сильной усталостью, болями в мышцах, ночной потливостью.

«Пока очень важно, чтобы праздники не вызвали увеличения населения. Начинаются новогодние и рождественские массовые мероприятия с большими скоплениями людей: открываются ярмарки, парки аттракционов, ледовые катки», — указал Радуцкий.

В связи с пандемией Минздрав усиливает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий. В частности, территория массового мероприятия должна быть ограждена, на входном установленном пункте контроля, где у посетителей будут проверять сертификат вакцинации (или подтверждение противопоказания к прививке), отрицательный результат тестирования или справку о лечении.

«В регионах «красной» необходимо иметь сертификат о проведении двух прививок, в «желтой» — по меньшей мере, одной», — отметил он.

Кроме того, глава профильного комитета уточнил, что для уменьшения очередей на входе, Минздрав предоставляет разметку на расстоянии 1,5 м от одного места в другое.

«Возможно, посетителям действительно нужно будет подождать вход, но это дает гарантию, что на площадке для празднования будет безопасная среда», — пишет Радуцкий.

Также остаются в силе и требования прошлых праздников: все посетители и персонал компании, обеспечивающие мероприятие, должны быть в масках, которые крепко прилегают к лицу, закрывая нос и рот.

Как сообщалось, новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро передается и есть опасения ученых, что он может блокировать действие от вакцин или предыдущей инфекции. Симптомы «Омикрона» немного отличаются от других вариантов, таких как «Дельта», но их часто описывают как более легкие.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Источник: ТСН