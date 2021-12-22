Заражение «Омикроном»: врачи рассказали, когда появляются симптомы

Штамм Омикрон имеет более короткий инкубационный период по сравнению со штаммами, которые были до него.

Инкубационный период при заражении штаммом коронавируса Омикрон может быть короче, чем при предыдущих мутациях. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на ученых.

Отмечается, что при заражении Омикроном первые симптомы обычно появляются через три дня. Максимум – через неделю. Такие выводы основаны на предположении, что «цель» нового штамма — заразить как можно больше людей.

«Вот почему распространение болезни происходит гораздо быстрее», — сказала Анита Гупта, врач интенсивной терапии из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса. Она уточнила, что на темпы развития синдромов COVID-19 влияют многие факторы, включая возраст, наличие хронических заболеваний и прививки.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют, что в Европе Омикрон будет доминировать уже в ближайшие недели.

Источник: Корреспондент