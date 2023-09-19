Нічна масована атака «шахедів» на Україну: є влучання у Львові, на Хмельниччині, в Одесі

19 вересня близько 5 ранку російські окупаційні війська завдали удару по місту Львів безпілотниками, унаслідок чого сталася пожежа на промисловому складі.

«Є три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, без загиблих. Один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала», повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Як повідомив о 10:06 мер Львова Андрій Садовий, під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював. Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС.





У Кривому Розі через влучання виникла пожежа в багатоповерховій будівлі, а в Нікополі поранень зазнав літній чоловік, пише Громадське.

Також вибухи вночі було чутно на Хмельниччині, в Одесі, Херсоні, Краматорську і Слов’янську.

У ніч на 19 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету «Іскандер-М», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф), а також одну балістичну ракету «Іскандер-М», яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

В результаті бойової роботи 27 «шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”