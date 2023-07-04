Обстріл Первомайського на Харківщині: 16 постраждалих, серед них 7 дітей

Сьогодні, 4 липня, близько 13:35 до відділення поліції № 1 Лозівського РВП надійшло повідомлення про обстріл міста Первомайський.

Попередньо, поранення отримали 16 осіб, серед яких 7 дітей. Найменшій дитині один рік. Постраждалих доставили до медичного закладу, повідомили в ГУНП Харківської області.

Пошкоджена багатоповерхівка. Зафіксовані загоряння автомобілів.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Проводиться огляд місця події. Поліція проводить збір речових доказів.

За фактами порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.





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