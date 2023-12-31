Україна

Обстріл цивільної інфраструктури Чугуєва: прокурори фіксують наслідки

Автор Геннадій Семенов
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За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 31 грудня близько 16:00 російські військові завдали ракетний удар по місту Чугуїв.

Обстріл цивільної інфраструктури Чугуєва: прокурори фіксують наслідки 7
Обстріл цивільної інфраструктури Чугуєва: прокурори фіксують наслідки 9

Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства.

Без постраждалих.

Обстріл цивільної інфраструктури Чугуєва: прокурори фіксують наслідки 11
Обстріл цивільної інфраструктури Чугуєва: прокурори фіксують наслідки 13

За попередніми даними, ворог бив по місту ракетами С-300 з Бєлгородської області рф.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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