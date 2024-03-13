Окупанти скинули на Вовчанськ авіабомбу: під завалами двоповерхового будинку шукають людей (оновлено)

13 березня близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл міста Вовчанськ. За попередніми даними, удар був нанесений керованою авіабомбою. Пошкоджено двоповерховий будинок. Під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Оновлено о 16:12. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ворожої атаки пошкоджений двоповерховий житловий будинок та споруди поруч. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Екстрені служби працюють на місці влучань.

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