Окупанти атакували авіацією села Стрілеча та Чернещина на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 вересня. 558 доба війни.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Грем’яч, Блешня Чернігівської області, Ворожба, Мезенівка, Кіндратівка, Уланове Сумської області та Уди, Вовчанськ, Вільхуватка, Гатище, Бударки, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Берестове, Колодязне, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та один зенітно-ракетний комплекс противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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