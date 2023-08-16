Україна

Рф атакувала портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками

Автор Галина Шподарева
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Вночі 16 липня окупанти двічі атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль – портова та зернова інфраструктура на півдні області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.

Рф атакувала портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками 7

Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, пуски «шахедів» здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей.

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Рф атакувала портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками 13

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