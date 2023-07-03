Окупанти обстріляли з авіації район села Плетенівка Харківської області – Генштаб  

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 липня. 495 доба війни.

Сьогодні вночі російська федерація знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів застосувавши 12 крилатих та зенітних керованих ракет і 8 ударних БпЛА типу Shahed по об’єктах цивільної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 крилаті ракети та 8 ударних БпЛА.

Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Хрінівка, Камянська Слобода Чернігівської області; Сопич, Сохани, Білопілля і Пономаренки Сумської області та Козача Лопань і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”