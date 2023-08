Окупанти провели наступальні операції поблизу Куп’янська і просунулися вперед – ISW

14 серпня російські війська провели наступальні операції поблизу Куп’янська і просунулися вперед 14 серпня.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

За інформацією ISW, геолокаційні дані, опубліковані 13 серпня, вказують на те, що російські війська просунулися в районі Орлянки (22 км на схід від Куп’янська) та Миколаївки (24 км на схід від Куп’янська).

Речник Західного угруповання російських військ Сергій Зибінський заявив, що підрозділи 6-ї загальновійськової армії (Західний військовий округ) взяли під контроль кілька українських позицій і спостережних пунктів поблизу смт Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська).

Російські воєнні блогери стверджують, що російські війська захопили позиції та зайняли лінію від села Синьківка (8 км на північний схід від Куп’янська) до Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), де тривають позиційні бої. Один з мілблогерів стверджує, що російські війська наразі перебувають на відстані близько 7 км від Куп’янська.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Луганської Народної Республіки (ЛНР) Віталій Кисельов також стверджував, що російські війська перебувають безпосередньо на околицях Куп’янська, але ISW не бачила візуального підтвердження цих заяв. Кисельов стверджував, що російські сили навряд чи захоплять Куп’янськ у найближчому майбутньому через склад українських сил та оборонні приготування в місті.

Російські джерела стверджують, що російські сили провели наступальні операції поблизу Петропавлівки, Синьківки та Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Також міністерство оборони росії заявило, що українські сили провели безуспішні атаки поблизу Першотравневого (21 км на схід від Куп’янська) та Маньківки (близько 15 км на схід від Куп’янська).

Російські воєнні блогери стверджували, що російські війська накопичують підкріплення і вводять в бій нові підрозділи на Куп’янському напрямку, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська збільшують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж міжнародного кордону між Харківською та Бєлгородською областями, можливо, для того, щоб зірвати подальші проукраїнські транскордонні рейди.

Російські джерела стверджують, що 14 серпня українські сили провели невдалі наступальні операції під Куп’янськом. Міністерство оборони росії та Зибінський стверджували, що українські сили безуспішно атакували поблизу Синьківки та лісу Уса (ймовірно, між Синьківкою та Лиманом Першим).

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”