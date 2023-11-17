Окупанти скинули авіабомбу на пожежну частину на Харківщині: пошкоджено будівлю та техніку

Близько 3:20 ночі ворог обстріляв смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району, пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби під вогнем окупантів перебували щонайменше 17 населених пунктів області. Зокрема, ворог обстрілював Ветеринарне Харківського району, Огірцеве, Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Кислівку Куп’янського району та інші населені пункти.

У Куп’янську обстрілами пошкоджено три приватні будинки та дві господарчі споруди.

Внаслідок удару КАБ по смт Борова Ізюмського району пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувальної частини.

Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку за добу наші захисники відбили 4 атаки росіян в районах Синьківки та Петропавлівки.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7,2 га території та знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети.

Станом на 17 листопада з небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 279 дітей. Підлягають евакуації ще 15. Евакуація триває.

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