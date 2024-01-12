Окупанти скинули на Харківщину дві авіабомби

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 12 населених пунктів Харківщини, зокрема: Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Близько 4:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району ворог завдав два удари КАБами. Без постраждалих, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

ЗСУ відбили дві атаки ворога біля Синьківки Куп’янського району.

Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 15934 абонентів у 65 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп’янської, Борівської та Ізюмської громад. Відновлення електропостачання триває.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 6,2 га території, знищили 157 ВНП. Розмінування триває.

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