Окупанти вдарили трьома керованими авіабомбами по Харківщині (оновлено)

16 серпня близько 8:50 окупанти завдали авіаудару по селу Чернещина Ізюмського району.

Попередньо, ворог застосував керовану авіаційну бомбу (КАБ). Пошкоджено приватний будинок. Обійшлося без постраждалих, повідомили в ХОВА.

Оновлено о 12:50. За уточненою інформацією, сьогодні з 8:30 до 9:20 ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі села Чернещина Ізюмського району трьома керованими авіабомбами, повідомляє ХОВА.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено п’ять приватних домоволодінь. Постраждалих немає.







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