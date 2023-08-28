Окупанти вдарили з авіації в районі села Окіп та обстріляли з артилерії 11 населених пунктів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 28 серпня. 551 доба війни.

Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено 4 крилаті ракети.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Окіпа Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси, Лісківщина, Грем’яч, Камінь Чернігівської області; Ходине, Костянтинівка, Тур’я, Новодмитрівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу та один – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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