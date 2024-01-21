П’ятеро постраждалих, зокрема двоє дітей: наслідки ДТП на Харківщині

21 січня в Чугуївському районі на трасі Р-78 між селами Лиман та Задонецьке зіштовхнулися мікроавтобус Ford Transit та автомобіль Hyundai Santa FE.

Про ДТП повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місці рятувальники деблокували з пошкоджених автомобілів обох водіїв – 39-річного та 41-річного чоловіків.

Внаслідок ДТП постраждали 39-річний та 41-річний чоловіки, 34-річна жінка та двоє дітей – хлопчик 2008 р.н. та дівчинка 2014 р.н. Постраждалих госпіталізують до лікарні Харкова.

На місці працюють рятувальники 58-ДПРЧ. Обставини зіткнення встановлюють правоохоронці.

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