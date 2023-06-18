Протягом доби з 17 червня по 18 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;

1 – на перевірку після обстрілів;

10 – для надання допомоги населенню;

7 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.

О 10:11 рятувальники Куп’янського району виїздили на обстеження території села Новоосинове, яке було обстріляне окупантами. Там виявлені пошкодження одного приватного домоволодіння. Постраждав житловий будинок, літня кухня, газова труба. Жертв та постраждалих серед людей немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 176 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Жителям селища Коротич Харківського району рятувальники місцевої пожежної команди доставили 5 тонн технічної води.

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