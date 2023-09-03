Перший рейс з аншлагом: «Укрзалізниця» запустила новий потяг до Польщі

У неділю, 3 вересня, вирушив у перший рейс новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

До Хелма потяг прибуде о 17:27, якраз під пересадку до Варшави на польський IC21100 (18:12 —21:02).

Зворотно з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

«Перший рейс, звісно, з аншлагом, але на завтра кілька квитків ще є – застосунок все покаже!», – зазначили в компанії.

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