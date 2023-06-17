Україна

Під Балаклією відбудовують зруйнований під час окупації міст

Автор Галина Шподарева
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У Балаклії проводяться роботи з будівництва нового мосту на автомобільній дорозі Т-21-10 поблизу села Байрак, який зазнав значних пошкоджень через військові дії рф.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Під Балаклією відбудовують зруйнований під час окупації міст 7

Роботи стартували у січні 2023 року: довжина нового мосту становитиме близько 200 метрів, ширина – 12 метрів, міст має витримувати вантажівки вагою до 60 тонн. Також на ньому буде облаштовано тротуари для пішоходів, освітлення, карнизні блоки.

Під Балаклією відбудовують зруйнований під час окупації міст 9

Також буде проведено капітальний ремонт під’їзду до нового моста, довжиною 1,8 км.

Завершити роботи планується до кінця 2023 року.

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