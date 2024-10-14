Пішов гуляти та зник: на Харківщині розшукали неповнолітнього

Поліцейські Харківщини розшукали та повернули матері зниклого хлопця.
Жодних подій кримінального характеру з неповнолітнім мешканцем міста Ізюм не сталося, повідомляє поліція Харківської області.
12 жовтня до Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення 12-річного хлопця.
Заявниця розповіла, що 8 жовтня син пішов гуляти та додому не повернувся, на зв’язок не виходив. Хлопець раніше неодноразово уходив з дому та повертався через декілька днів.
На пошуки дитини був орієнтований особовий склад поліції. Ювенальні поліцейські перевірили місця ймовірного перебування неповнолітнього, здійснили моніторинг акаунтів у соціальних мережах.
Того ж дня поліцейські опитали друзів та встановили місце його знаходження. Хлопець ночував у знайомих. Дитину передали матері.
Співробітники ювенальної превенції провели з неповнолітнім та родиною роз’яснювальну роботу.
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