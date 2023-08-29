Поліція фіксує наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині

Протягом минулої доби російські військові з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджений будинок та гараж.

У селі Курилівка Куп’янського району також пошкоджений будинок.

В селі Явірське Ізюмського району на полі під час робіт з розмінування підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Постраждалих немає.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.





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