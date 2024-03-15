Поліцейські Харківщини повідомили про підозру чоловіку, якого затримали за крадіжку телефонів у дітей

15 лютого до Чугуївського районного управління поліції звернулися батьки 10-річного хлопчика та 11-річної дівчинки з повідомленням про крадіжку мобільних телефонів. Зловмисник заволодів сумкою, в якій знаходилися дитячі гаджети.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські встановили особу, яка скоїла злочин. Зловмисником виявився 31-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. З’ясувалось, що чоловік побачив дітей, які гралися на одній з вулиць Чугуєва та залишили без нагляду сумку. Він скористався можливістю та викрав сумку, в якій знаходилося два мобільних телефони. Чоловік розповів, що викрадені мобільники продав, а гроші витратив.

Поліцейські розшукали вкрадене та повернули телефони власникам.

14 березня слідчі Чугуївського РУП повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”