Поліція викрила на Харківщині чоловіка: незаконно зберігав зброю та боєприпаси

У скоєнні злочину поліція викрила 24-річного мешканця Лозівської громади.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські отримали інформацію про те, що на території Харківської області невідомий зберігає зброю вдома.

19 грудня на підставі ухвали суду поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання чоловіка.

В результаті виявлено пістолети ТТ, «ФОРТ-12 РМ» та 520 патронів різного калібру.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення 24-ріному чоловіку про підозру за вчинення злочину.

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