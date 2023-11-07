Україна

Пошкоджено навчальний заклад: прокурори зафіксували наслідки обстрілу Вовчанська

Автор Геннадій Семенов
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Слідчо-прокурорська група задокументувала наслідки ворожих артобстрілів міста Вовчанськ.

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

Пошкоджено навчальний заклад: прокурори зафіксували наслідки обстрілу Вовчанська 7

За даними слідства, 5 і 6 листопада російські військові систематично обстрілювали місто Вовчанськ.

Пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток та житлові будинки.

Пошкоджено навчальний заклад: прокурори зафіксували наслідки обстрілу Вовчанська 9
Пошкоджено навчальний заклад: прокурори зафіксували наслідки обстрілу Вовчанська 11

За попередніми даними, окупанти завдали ударів по місту з артилерії.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.

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